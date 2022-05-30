The Guardian: ЕС должен забыть о санкциях

В случае с Россией ограничения Запада демонстративно провалились

В британской газете The Guardian была опубликована статья колумниста Саймона Дженкинса, в которой автор пишет, что Евросоюз должен забыть о санкциях против России.

"Они приносят больше вреда, чем пользы. Вместо того, чтобы заставить Россию покинуть Украину, они причиняют огромные страдания всему миру, поскольку цены на продовольствие и энергоносители стремительно растут", - также говорится в колонке.

Как отмечает Дженкинс, многие потребители в Европе этой зимой могут столкнуться с возможностью отключения электроэнергии по утрам и вечерам. При этом ЕС продолжают ежедневно выплачивать России за нефть и газ около 1 миллиарда долларов.

В случае с Россией ограничения Запада демонстративно провалились, заключил журналист.

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