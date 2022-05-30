Украинские военные разместили вооружение в школе в Харькове

Члены нацбатальона "Кракен" терроризируют жителей Харьковской области

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга вечером в понедельник, что за сутки военные провели пять гуманитарных акций в ЛНР и ДНР, а также в Харьковской и Запорожской областях Украины.

Также сообщается, что российские саперы проверили за сутки около 120 га территории ЛНР и ДНР.

По данным российского Минобороны, ВСУ и тероборона разместили вооружение в школе в Харькове и населенных пунктах ДНР. Кроме того, боевики оборудовали огневые точки в домах в ЛНР, не давая жителям их покинуть.

Как добавили в ведомстве, члены нацбатальона "Кракен" терроризируют жителей Харьковской области.

Из Донбасса и с Украины в Россию за сутки эвакуировали более 15 тысяч человек.

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