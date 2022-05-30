Минобороны предупредило о дрейфе украинских мин в Черном море

В регионе сохраняется опасность для мореплавания

В портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Об этом на брифинге в понедельник сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", — заявил генерал-полковник.

Он напомнил о безопасных полосах для движения судов:

в Черном море — ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили; в Азовском море (круглосуточно) — для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

Мизинцев также предупредил, что вдоль побережья причерноморских государств дрейфуют сорванные с якоря украинские мины. В регионе сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры.

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