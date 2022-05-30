ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гаглоев отменил референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России

22:48
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Он был запланирован на 17 июля

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России, передает РИА Новости.

Он отметил, что всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции, однако поручил провести консультации с Москвой по всему комплексу вопросов, связанных с этим процессом.

Гаглоев подчеркнул, что одностороннее решение проблем, затрагивающих законные права и интересы России, недопустимо.

Указ о проведении референдума 17 июля по вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?" был подписан бывшим президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Алан Гаглоев
Алан Гаглоев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.