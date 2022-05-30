Гаглоев отменил референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России

Он был запланирован на 17 июля

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России, передает РИА Новости.

Он отметил, что всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции, однако поручил провести консультации с Москвой по всему комплексу вопросов, связанных с этим процессом.

Гаглоев подчеркнул, что одностороннее решение проблем, затрагивающих законные права и интересы России, недопустимо.

Указ о проведении референдума 17 июля по вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?" был подписан бывшим президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

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