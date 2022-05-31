Политолог Марков: "Европейцы переживают экзистенциальный ужас"

Уровень жизни в Европе падает

Первый день чрезвычайного саммита ЕС в Брюсселе ознаменовался в основном призывами крепить единство и действовать сообща против России. Главная проблема, которую предстояло решить лидерам - эмбарго на закупку российской нефти. Никакие призывы к единству пока не помогают преодолеть разлад в едином европейском доме.

Ситуацию в Европе с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Вообще европейцы очень рациональные люди, более-менее спокойные. Но не сейчас. Сейчас у европейцев два экзистенциальных ужаса и один простой страх. Главный ужас связан с войной. Ведь у них было две катастрофы – Первая и Вторая мировые войны. И они сейчас увидели опять в Европе гаубицы, самолеты, в том числе и их, идут бои, и у них просто ужас. Второй ужас связан с возможным компромиссом. Мы же прямо говорим: нам нужны гарантии безопасности, потому что Украина - это террористическое государство, мы чувствуем угрозу. И вот Европа с ужасом смотрит и понимает, что американцы за 8 лет сделали их соучастниками преступления, что они реально поддерживают террористическое государство. И просто страх – они понимают, что уровень жизни падает, плюс они по глупости огромное количество мигрантов пустили. И сейчас они понимают – продовольственный кризис, энергетический кризис, и они понимают, что сейчас у них жизнь станет значительно хуже. И в результате повалится половина правительств", - сказал Марков.

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