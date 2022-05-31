Все против всех: в ЕС заговорили о крахе европейского единства

Страны ЕС не могут ни о чем договориться

Евросоюз - уходящая натура. Британия создает новый альянс с Украиной. Итальянские журналисты выдали сенсацию со ссылкой на свои источники. Борис Джонсон хочет создать новый альянс, как альтернативу Евросоюзу.

"Премьер-министр Британии предлагает новую систему политических, экономических и военных союзов - альтернативу Европейскому Союзу, которая собирает страны, объединённые недоверием к Брюсселю", - пишет Corriere della Sera.

Джонсон плетет хитрую паутину, утверждают журналисты. Великобритания в новом клубе будет председателем. Помимо Украины, в альянс войдут Польша, Эстония, Латвия и Литва, может быть попозже и Турцию позовут.

Теория заговора? Возможно, и нет. После Brexit Лондон пытается получить определенные преимущества и нарушить баланс на континенте, шумно поддерживая Украину, а также поощряя самых оголтелых противников Москвы – Польшу и страны Балтии.

Франция и Германия немного остыли в своем стремлении завалить Украину тяжелым вооружением, да и санкции уже не кажутся такими эффективными. В старой Европе подсчитывают свои убытки и ждут большого кризиса – никто не знает, как будет работать без российского топлива европейская промышленность. И сколько будет стоить Европейцам очередной отопительный сезон.

А Борис Джонсон - один из главных друзей Зеленского. В Киев летает, поддерживает, велит бороться до последнего украинца. Ходит в народ, присматривается к будущим союзникам.

В конце июня лидеры ЕС очередной раз обсудят европейское будущее Украины. Нужно уточнить, что обсуждать будут, достойна ли Украина статуса кандидата, с которым можно обсуждать, бесконечно, вступление в ЕС. Немедленное членство Украины в Единой Европе, как уже дали понять Зеленскому, – дело невозможное. Через несколько лет. Может быть. А возможно, и десятилетий, как сказал Эммануэль Макрон. И только премьер-министр Словакии Эдуард Хегер решил принять в ЕС сразу всех

"Для меня будущее Европы заключается в том, чтобы составной частью Евросоюза были Украина, государства Западных Балкан, а также Грузия и Молдавия", - заявил Хегер.

Более дальновидный министр экономики ФРГ Хабек открыто заявил о крахе европейского единства – даже санкции против России не можем согласовать, куда уж тут всех принимать.

Единство – вещь прекрасная. Только сейчас Европа напоминает клуб, где каждый начинает биться за свои интересы, почти по правилу "все против всех". Единство, когда в действительности всё не так как на самом деле.

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