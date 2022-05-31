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ЕС согласовал эмбарго на импорт двух третьих российской нефти

08:18
  • вторник
  • 31 мая 2022

Трубопроводной нефти это не коснется

Лидеры государств и правительств стран Евросоюза согласовали введение частичного эмбарго на импорт российской нефти. Об этом во вторник, 31 мая, глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня внеочередного саммита ЕС в Брюсселе.
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Мишель уточнил, что запрет на поставки нефти из России затронет две трети этого энергоресурса, но не коснется поставок нефти по трубопроводам.

Глава Евросовета выразил убежденность в том, что предпринятая мера окажет "максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", поскольку сократит "огромный источник финансирования ее военной машины".

Исключения из запрета на поставки нефти и нефтепродуктов сделаны для Венгрии и Чехии. Ожидается, что Брюссель вернется к обсуждению этого вопроса позднее.

Юридическим оформлением договоренностей по новому пакету санкций против России, включающего частичное нефтяное эмбарго, 1 июня займутся постоянные представители Евросоюза, цитирует Шарля Мишеля РИА Новости.

О том, что Евросоюзу удастся достичь компромисса по вопросу ограничений на поставки российской нефти, ранее рассказал осведомленный источник. Он утверждал, что политическая договоренность будет касаться поставок российской нефти, экспортируемой морским путем. Еврокомиссия предлагала отсрочить нефтяное эмбарго России по трубопроводу "Дружба", но запретить морские поставки.

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