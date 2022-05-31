Европа пообещала Украине 9 млрд евро

Деньги направят в обмен на реформы

Лидеры стран Евросоюза изъявили готовность предоставить в рамках оказания помощи Украине еще 9 млрд евро. Об этом во вторник, 31 мая, глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня внеочередного саммита ЕС в Брюсселе.

По словам политика, европейские государства продолжат оказание помощи украинским властям. Он не уточнил, в какие сроки и в какой форме будет выделена указанная сумма.

Согласно письменным выводам, принятым по итогам первого дня саммита ЕС, поддержка Евросоюзом восстановления Украины будет увязана с реализацией Киевом реформ и антикоррупционных мер "в соответствии с ее европейским выбором".

При этом в документе отмечается готовность ЕС оказать украинским властям всестороннюю поддержку и сыграть ведущую роль в том, чтобы "заново отстроить страну для будущего", сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса должны быть готовы к тому, что придется оказывать поддержку Украине в течение длительного времени. По его словам, помощь Украине — первая задача альянса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"