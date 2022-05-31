ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России допустил возможность эвакуации дипломатов из недружественных стран

08:40
  • вторник
  • 31 мая 2022

Меры на такой случай подготовлены

Россия подготовила меры, если возникнет необходимость эвакуации сотрудников посольств из недружественных стран. Об этом во вторник, 31 мая, рассказал статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.

По словам заместителя министра, власти ряда стран, в которых отмечена "повышенная активность русофобских элементов", в соответствии со своими международными обязательствами приняли необходимые меры для ограждения российских дипмиссий от нападений экстремистов. К сожалению, так было не везде, отметил Иванов.

Представитель МИД подчеркнул, что в данный момент внешнеполитическое ведомство не видит необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств.

Тем не менее, на случай нежелательного развития событий такие меры предусмотрены, цитирует Иванова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 9 мая российского посла в Польше Сергея Андреева облили красной краской на кладбище советских воинов в Варшаве. С него также сорвали георгиевскую ленточку и очки. По версии следствия, к произошедшему причастна гражданка Украины Ирина Земляна.

МИД России выразил Варшаве решительный протест и потребовал обеспечить безопасность российским дипломатам. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на дипломата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Автомобиль посла России
Автомобиль посла России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.