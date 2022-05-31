МИД России допустил возможность эвакуации дипломатов из недружественных стран

Меры на такой случай подготовлены

Россия подготовила меры, если возникнет необходимость эвакуации сотрудников посольств из недружественных стран. Об этом во вторник, 31 мая, рассказал статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.

По словам заместителя министра, власти ряда стран, в которых отмечена "повышенная активность русофобских элементов", в соответствии со своими международными обязательствами приняли необходимые меры для ограждения российских дипмиссий от нападений экстремистов. К сожалению, так было не везде, отметил Иванов.

Представитель МИД подчеркнул, что в данный момент внешнеполитическое ведомство не видит необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств.

Тем не менее, на случай нежелательного развития событий такие меры предусмотрены, цитирует Иванова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 9 мая российского посла в Польше Сергея Андреева облили красной краской на кладбище советских воинов в Варшаве. С него также сорвали георгиевскую ленточку и очки. По версии следствия, к произошедшему причастна гражданка Украины Ирина Земляна.

МИД России выразил Варшаве решительный протест и потребовал обеспечить безопасность российским дипломатам. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на дипломата.

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