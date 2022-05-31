Средства РЭБ России подавили разведывательный дрон НАТО

Инцидент произошел над Черным морем

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавила помехами беспилотник НАТО над Черным морем. Об этом во вторник, 31 мая, рассказал информированный источник.

По словам источника, стратегический летательный аппарат приблизился к берегам Крыма. Потенциально он пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины.

Однако комплексы РЭБ "в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам аппарата сделали его миссию бессмысленной". Другие подробности не приводятся, сообщает РИА Новости.

В рамках российской спецоперации по защите республик Донбасса ВС России сбили целый ряд украинских дронов. В частности, были пресечены попытки украинских военных атаковать Запорожскую атомную станцию с помощью беспилотников-камикадзе польского производства.

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