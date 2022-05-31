Опубликованы новые имена героев спецоперации России

Они проявили мужество и отвагу

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Санинструктор старшина Галина Пидгурская под массированным огнём противника вынесла с поля боя 20 раненых и доставила их в полевой госпиталь. С начала спецоперации на счету санинструктора - десятки спасённых жизней бойцов мотострелковой бригады.

Младший сержант Даниил Рыжков, ведя огонь из БТР, отбил атаку боевиков, которые пытались отрезать от основных сил наш мотострелковый взвод. Получив ранение, он продолжил бой и уничтожил до 10 украинских националистов.

Командир танкового батальона, подполковник Сергей Губанов в ходе наступления в течение суток прикрывал наши мотострелковые подразделения. В сложной обстановке вывел основные силы из-под огня украинских националистов и атаковал врага. Сергей Губанов, управляя танком, уничтожил 7 единиц бронетехники и более тридцати боевиков.

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