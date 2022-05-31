Пушкинский музей отмечает 110-летие

Посетителей ждут бесплатные экскурсии

Юбилейную дату, 110 лет со дня открытия, отмечает сегодня одно из крупнейших хранилищ произведений искусств - государственный музей имени Пушкина. Праздник не только для работников, но и для посетителей. В честь памятной даты - бесплатные экскурсии для всех желающих.

Изначально музей задумывался, как выставка изящных искусств. Экспонаты - слепки с произведений античности и эпохи Возрождения, выполненные в натуральную величину. Так основатель Иван Цветаев, отец знаменитой поэтессы, воплотил свою мечту об учебном центре для студентов. Однако уже в 1920-е годы музей стал превращаться в крупнейшее собрание подлинников мирового искусства.

Сейчас в его фондах около 700 тысяч единиц хранения. В планах Пушкинского - дождаться открытия нового музейного квартала.

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