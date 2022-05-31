Минобороны показало видео боевых вылетов Су-35С и Су-30СМ

Они вылетают в любое время суток и при любой погоде

Минобороны публикует кадры боевых вылетов российских СУ-35С и СУ-30СМ.

На аэродромах временного базирования наши истребители проходят комплексную проверку специалистами инженерно-технического состава, а затем отправляются на задание. В ходе специальной операции экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" для поражения радиолокационных станций, комплексов ПВО и уничтожения авиации противника.

"Задачи у нас - это завоевание и удержание господства в воздухе. Уже имеется опыт, наработки в этих вопросах, поэтому свои задачи выполняем как надо", - говорит летчик истребителя Су-35С Александр.





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