ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало видео боевых вылетов Су-35С и Су-30СМ

08:35
  • вторник
  • 31 мая 2022

Они вылетают в любое время суток и при любой погоде

Минобороны публикует кадры боевых вылетов российских СУ-35С и СУ-30СМ.

На аэродромах временного базирования наши истребители проходят комплексную проверку специалистами инженерно-технического состава, а затем отправляются на задание. В ходе специальной операции экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" для поражения радиолокационных станций, комплексов ПВО и уничтожения авиации противника. 

"Задачи у нас - это завоевание и удержание господства в воздухе. Уже имеется опыт, наработки в этих вопросах, поэтому свои задачи выполняем как надо", - говорит летчик истребителя Су-35С Александр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пилот истребителя ВКС России
Пилот истребителя ВКС России
Боевая работа истребителя СУ-35 ВКС России
Боевая работа истребителя СУ-35 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.