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Сбербанк: отключение от SWIFT не повлияло на международные расчеты

08:28
  • вторник
  • 31 мая 2022

Работа идет в штатном режиме

Отключение Сбербанка от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Организация работает в штатном режиме.

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"Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах", - сообщила пресс-служба Сбербанка.

В кредитной организации подчеркнули, что внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и проводятся в стандартном режиме.

Отключение Сбербанка от международной системы межбанковских платежей SWIFT – часть шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза, который ЕС согласовал днем ранее. В него входит также частичное эмбарго на импорт российской нефти, передает ТАСС.

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