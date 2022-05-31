Москвичам рассказали о погоде в начале лета

Температура будет близка к норме

Погода в начале июня в Москве будет неустойчивой, но это характерно для данного периода. Об этом во вторник, 31 мая, рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

Метеоролог сообщила, что 1 июня воздух прогреется до 22—24 градусов. В этот день температура будет опережать календарную норму на пару градусов, к выходным станет немного прохладнее – 17—22 градуса.

В первые летние дни в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. При этом не исключено усиление ветра, рассказала Макарова РИА Новости.

В последний день весны, 31 мая, в Москве ожидается 18-20 градусов тепла, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/c. Из-за сильного ветра в столичном регионе до 21:00 31 мая будет действовать "желтый" уровень погодной опасности, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее синоптики пообещали, что на наступившей неделе москвичей ждет долгожданное тепло. После холодного мая с частыми ночными заморозками в столичный регион придет по-настоящему летняя погода.

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