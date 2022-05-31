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Легковушка протаранила витрину отделения банка в Москве

08:55
  • вторник
  • 31 мая 2022

По предварительным данным, отказали тормоза

Легковой автомобиль протаранил стену торгового центра в Москве. Машина такси пробила витрину в той части здания, где располагается отделение банка. Обошлось без пострадавших.

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"В 3.14 водитель легкового автомобиля совершил съезд с проезжей части и въехал в остекление здания на улице проспект Вернадского, дом 86а. Остекление было повреждено, также автомашина получила механические повреждения", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным "Известий", машину вынесло на тротуар, в результате чего она протаранила стеклянную витрину банка. Таксист утверждает, что у автомобиля отказали тормоза.

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