Собянин: число самозанятых в Москве превысило 1 млн человек

Москву уже невозможно представить без товаров и услуг самозанятых граждан

Рост самозанятости является одним из важнейших трендов развития современного рынка труда, развивается эта тенденция и в Москве. Об этом во вторник, 31 мая, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, при введении этого налогового режима предполагалось, что им воспользуются десятки, максимум сотни тысяч человек. Но всего за 3,5 года действия нового налога число самозанятых в столице превысило 1 млн человек – примерно 15% от всех работающих в столице.

Самозанятые Москвы – это дизайнеры и художники, программисты и репетиторы, курьеры и водители, строители и ремонтники. Представители десятков профессий, востребованных экономикой современной Москвы.

Собянин подчеркнул, что налог на профессиональный доход постепенно становится серьезным источником пополнения городского бюджета. За январь-апрель 2022 года самозанятые перечислили в бюджет 2,3 млрд рублей – почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Столичные власти оказывают содействие самозанятым гражданам. Им дают бесплатные консультации по вопросам открытия и ведения собственного дела от сотрудников государственного бюджетного учреждения "Малый бизнес Москвы". Предлагается большой выбор программ для бизнес-обучения. Действует экосистема "Все о самозанятости от А до Я", агрегирующая меры поддержки, а также различные сервисы, услуги и обучающие программы, рассказал Собянин в своем личном блоге.

В феврале заместитель начальника управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы Дмитрий Акунов рассказал, что в России преодолена отметка в 4,2 млн самозанятых. Этот проект начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях с 1 января 2019 года, с 1 июля 2020-го — во всех регионах. Он предусматривает, что оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников граждане должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% в случае работы с юридическими лицами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"