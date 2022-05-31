Первое торговое судно вышло из порта Мариуполя

Порт возобновил свою работу

Первое торговое судно с грузом вышло из возобновившего работу порта Мариуполя. Прежние объемы погрузки будут восстановлены до конца июня, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Стояла очень амбициозная задача… что до конца мая порт должен заработать и первая отгрузка продукции уже должна произойти. За это время разминированы 1,5 миллиона квадратных метров акватории порта, обезврежены порядка 12 тысяч взрывоопасных предметов. Но суда уже зашли и происходит отгрузка продукции", - сказал Пушилин.

По его словам, у республики появится собственный торговый флот. Часть судов из Мариупольского порта перейдет в юрисдикцию ДНР, они будут переименованы, приводит слова Пушилина "Интерфакс".

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