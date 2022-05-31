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Первое торговое судно вышло из порта Мариуполя

09:23
  • вторник
  • 31 мая 2022

Порт возобновил свою работу

Первое торговое судно с грузом вышло из возобновившего работу порта Мариуполя. Прежние объемы погрузки будут восстановлены до конца июня, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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"Стояла очень амбициозная задача… что до конца мая порт должен заработать и первая отгрузка продукции уже должна произойти. За это время разминированы 1,5 миллиона квадратных метров акватории порта, обезврежены порядка 12 тысяч взрывоопасных предметов. Но суда уже зашли и происходит отгрузка продукции", - сказал Пушилин.

По его словам, у республики появится собственный торговый флот. Часть судов из Мариупольского порта перейдет в юрисдикцию ДНР, они будут переименованы, приводит слова Пушилина "Интерфакс".

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