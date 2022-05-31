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МИД России диагностировал острый дефицит здравого смысла у ЕС

10:22
  • вторник
  • 31 мая 2022

Ведомство оценило политику Брюсселя

Политика Евросоюза в отношении России демонстрирует острый дефицит здравого смысла и рациональности, результатом становятся многомиллиардные потери Европы. Об этом во вторник, 31 мая, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Евгений Иванов.
The Guardian: ЕС должен забыть о санкциях

По словам дипломата, в основе курса Брюсселя лежит политическая задача любой ценой демонстрировать солидарность с киевским режимом, наращивая неправомерный санкционный прессинг на Россию.

При этом Евросоюз готов игнорировать многомиллиардные потери, которые несут в результате его близоруких действий собственные граждане и бизнес. Что касается россиян, их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчет, цитирует Иванова РИА Новости.

Ранее в российском МИД рассказали об интенсивном повороте России во внешней политике на восток. В ведомстве отметили, что Москва работает на восточном направлении в течение очень долгих лет. Имеются утвержденные программы действий на уровне правительства, которые дисциплинируют органы государственной власти, а также ориентируют бизнес на работу на восточном направлении.

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