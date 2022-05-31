Bloomberg: потери России от нефтяного эмбарго ЕС могут составить 22 млрд долларов

Европа согласовала запрет морских поставок

Россия может потерять от запрета на морской экспорт нефти около 10 млрд долларов, еще 12 млрд долларов — от прекращения поставок по северной ветке "Дружбы", подсчитали американские аналитики.

Основная часть поставок по трубопроводу "Дружба" приходится на Германию и Польшу. Трубопроводные поставки под действие эмбарго не подпадают, однако Берлин и Варшава решили отказаться от поставок из России независимо от решения ЕС. Еще 1,57 млн баррелей в сутки (75% всех экспортных поставок) отправлялись в Европу морским путем.

В совокупности потери России из-за согласованного Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть составят около 22 млрд долларов ежегодно, сообщает Bloomberg.

При этом агентство отмечает, что в сложившихся условиях российским властям придется переориентироваться на азиатский рынок, где нефть продается с дисконтом — примерно на 34 доллара дешевле, чем торгуются фьючерсы на нефть марки Brent.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что лидеры государств и правительств стран Евросоюза согласовали введение частичного эмбарго на импорт российской нефти. Этот запрет на поставки нефти из России затронет две трети этого энергоресурса, но не коснется поставок нефти по трубопроводам.

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