ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Bloomberg: потери России от нефтяного эмбарго ЕС могут составить 22 млрд долларов

10:01
  • вторник
  • 31 мая 2022

Европа согласовала запрет морских поставок

Россия может потерять от запрета на морской экспорт нефти около 10 млрд долларов, еще 12 млрд долларов — от прекращения поставок по северной ветке "Дружбы", подсчитали американские аналитики.
Новак дал прогноз по добыче нефти в 2022 году

Основная часть поставок по трубопроводу "Дружба" приходится на Германию и Польшу. Трубопроводные поставки под действие эмбарго не подпадают, однако Берлин и Варшава решили отказаться от поставок из России независимо от решения ЕС. Еще 1,57 млн баррелей в сутки (75% всех экспортных поставок) отправлялись в Европу морским путем.

В совокупности потери России из-за согласованного Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть составят около 22 млрд долларов ежегодно, сообщает Bloomberg.

При этом агентство отмечает, что в сложившихся условиях российским властям придется переориентироваться на азиатский рынок, где нефть продается с дисконтом — примерно на 34 доллара дешевле, чем торгуются фьючерсы на нефть марки Brent.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что лидеры государств и правительств стран Евросоюза согласовали введение частичного эмбарго на импорт российской нефти. Этот запрет на поставки нефти из России затронет две трети этого энергоресурса, но не коснется поставок нефти по трубопроводам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Товарный поезд
Товарный поезд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.