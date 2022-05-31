Канцлер Германии объявил о создании самой большой в Европе армии

Немецкие вооруженные силы по численности будут больше ВС любой из стран НАТО

Самая большая армия, превосходящая по численности вооруженные силы любой из стран НАТО, появится в ближайшее время у Германии. Своими планами поделился с журналистами канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Германия скоро будет иметь самую большую армию в Европе в рамках НАТО", — заявил Шольц в интервью газете Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Канцлер Германии убежден, что создание такой армии укрепит безопасность ФРГ и союзников Берлина по оборонному блоку.

Шольц напомнил, что Берлин активно помогал Киеву поставками оружия, эта практика не прекратится в ближайшем будущем. В то же время, признал канцлер, масштабная поддержка Украины привела к тому, что запасы исправной военной техники в ФРГ уже исчерпаны, это ставит под угрозу европейскую безопасность.

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