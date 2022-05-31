Бочкарёв: Строительство дублера Киевского и Калужского шоссе в ТиНАО завершено на 20%

Трасса строится в две очереди

Строительство дороги "Мамыри – Пенино – Шарапово" в ТиНАО завершено на 20%. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв. Эта трасса станет фактически дублером Киевского и Калужского шоссе.

"На сегодняшний день выполнено устройство 40% дорожного покрытия, за исключением верхнего слоя. Также в настоящее время ведутся работы по монтажу и переустройству инженерных коммуникаций", – рассказал Бочкарёв.

Трасса строится в две очереди. Протяженность первой составляет 8,3 километра, второй – 1,9 километра.

В свою очередь руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин сообщил, что полностью готова подземная часть и подпорные стенки путепровода тоннельного типа на пересечении с дорогой "М3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна", также частично выполнена выемка грунта для строительства путепровода тоннельного типа на пересечении с дорогой "М3 "Украина" – Сосенки – Ямонтово".

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