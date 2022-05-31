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В Пентагоне увидели логичный выход из ситуации на Украине

10:31
  • вторник
  • 31 мая 2022

Всегда есть возможность эскалации, заметили в Минобороны

Логичным финалом кризиса на Украине должны стать мирные переговоры.
Глава Пентагона пересказал Киеву разговор с Шойгу

Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли телеканалу Fox News. Чтобы достичь этой цели, нужно, чтобы обе стороны конфликта "дозрели сами".

Помимо мирных переговоров, Пентагон рассматривает еще и другие варианты развития событий. Среди прочего -  решительная победа одной из сторон или "патовая ситуация".

"Всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ей управлять и оценивать шанс эскалации", - предупредил Милли.

Глава Минобороны США Ллойд Остин поддерживает связь с российским коллегой Сергеем Шойгу, чтобы не допустить разрастания конфликта в "нечто ужасное", передает РИА Новости.

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