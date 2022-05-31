"Газпром" прекратил поставлять газ в Нидерланды

Покупатели отказались оплачивать поставки в рублях

В компании "Газпром" во вторник, 31 мая, подтвердили прекращение поставок газа в Нидерланды из-за отказа платить за голубое топливо по новым правилам, введенным Москвой в отношении недружественных государств.

Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы. Однако энергетическая компания GasTerra B.V. (Нидерланды) не осуществила своевременный платеж по новым правилам.

Это означает, что с настоящего времени до 1 октября 2022 года, момента завершения контракта, нидерландский покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от нидерландской GasTerra платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил импортера о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты по схеме, введенной российскими властями.

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