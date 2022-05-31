ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Газпром" прекратил поставлять газ в Нидерланды

10:44
  • вторник
  • 31 мая 2022

Покупатели отказались оплачивать поставки в рублях

В компании "Газпром" во вторник, 31 мая, подтвердили прекращение поставок газа в Нидерланды из-за отказа платить за голубое топливо по новым правилам, введенным Москвой в отношении недружественных государств.
Дания отказалась платить за газ в рублях

Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы. Однако энергетическая компания GasTerra B.V. (Нидерланды) не осуществила своевременный платеж по новым правилам.

Это означает, что с настоящего времени до 1 октября 2022 года, момента завершения контракта, нидерландский покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от нидерландской GasTerra платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил импортера о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты по схеме, введенной российскими властями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники ПАО "Газвром"
Сотрудники ПАО "Газвром"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.