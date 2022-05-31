Минобороны показало работу российской артиллерии по украинским войскам

Батарея гаубиц уничтожила минометы ВСУ

Батарея гаубиц ВС России уничтожила огневую позицию минометов ВСУ. Видео боевой работы десантников показало Минобороны. На кадрах видно развертывание орудий на позициях, подготовка к стрельбе и залпы по противнику.

"Артиллерийская батарея 122-мм гаубиц Д-30 заняла огневую позицию с ходу и нанесла удар по выявленной огневой позиции минометов ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны пояснили, что военнослужащие ВДВ залпом из гаубичных орудий Д-30 уничтожили огневые позиции минометчиков. Также была ликвидирована военная техника и оборонительные сооружения ВСУ, передает ТВЦ.

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