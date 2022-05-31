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Минобороны показало работу российской артиллерии по украинским войскам

10:33
  • вторник
  • 31 мая 2022

Батарея гаубиц уничтожила минометы ВСУ

Батарея гаубиц ВС России уничтожила огневую позицию минометов ВСУ. Видео боевой работы десантников показало Минобороны. На кадрах видно развертывание орудий на позициях, подготовка к стрельбе и залпы по противнику.

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"Артиллерийская батарея 122-мм гаубиц Д-30 заняла огневую позицию с ходу и нанесла удар по выявленной огневой позиции минометов ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны пояснили, что военнослужащие ВДВ залпом из гаубичных орудий Д-30 уничтожили огневые позиции минометчиков. Также была ликвидирована военная техника и оборонительные сооружения ВСУ, передает ТВЦ.

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