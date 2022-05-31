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Эксперт оценил вероятность исчезновения бананов из российских магазинов

11:02
  • вторник
  • 31 мая 2022

В мае ситуация с поставками этого товара в Россию улучшилась

Бананы не попали под санкции, но возникли проблемы с логистикой при их доставке в Россию. Об этом во вторник, 31 мая, рассказал эксперт продовольственного рынка Илья Березнюк.
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Специалист напомнил, что по объему импорта бананов Россия занимает третье место в мире, уступая только Китаю и США. Ежегодно наша страна потребляет порядка 1,6 млн тонн бананов, которые преимущественно поступают из Эквадора (до 98% всего импорта бананов).

С февраля по конец апреля в Эквадоре произошло сокращение экспорта бананов приблизительно на 16%, однако уже в мае ситуация с поставками бананов в Россию улучшилась. Доставка осуществляется с разгрузкой кораблей в Европе, а дальше – наземным транспортом в Россию.

По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе бананы из российских магазинов тоже не исчезнут — этот продукт поступает и на склады, и на прилавки. Все логистические трудности преодолимы, тем более что критических проблем больше не предвидится, заявил Березнюк в интервью радио Sputnik.

Тема риска дефицита бананов в России уже обсуждалась в марте. Производители бананов перекрыли дороги на западе Эквадора, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации вокруг Украины. Это привело к нарушениям поставок бананов и росту цен на них в магазинах.

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