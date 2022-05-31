Мариупольский порт возобновил отправку судов

Из порта вышел первый сухогруз

Украинские националисты продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита, а для оборудования своих опорных пунктов радикалы все чаще выбирают гражданские объекты. Так, в Харькове, на территории школы и Дома культуры боевики разместили тяжёлую артиллерию, системы залпового огня и склады с боеприпасами. Между тем российские военнослужащие бьют исключительно по военной инфраструктуре противника.

Полторы-две минуты, что перевести орудие в боевое положение. Только что артиллеристы гаубичной батареи Д-30 получили координаты позиций минометов и укреплений ВСУ (см. видео). Каждое орудие за минуту производит до 8 выстрелов. Шквальным огнем российские десантники просто не оставляют шансов неприятелю продолжить артиллерийскую дуэль – позиции ВСУ разбиты.

Без передышки по целям бьют с воздуха. Вне зависимости от времени суток и погодных условий боевые вылеты совершают экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ. На вооружении – ракеты класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух", включая высокоточные. Они сами находят цель, сами сообщают об этом летчику. Тому остается нажать кнопку "Пуск". Умная бортовая электроника нейтрализует излучения РЛС – машина фактически невидима для радаров ВСУ. За плечами Александра несколько командировок в Сирию. Как у многих пилотов, перед запуском двигателя есть свои традиции – на удачу.

"Поговори перед полетом с самолетом, чтобы все нормально было", - говорит летчик истребителя Су-35С Александр.

На открытой местности и в лесополосе бойцы ВСУ и националисты несут серьезные потери, об этом свидетельствуют новые кадры объективного контроля. Гораздо увереннее украинские силовики чувствуют себя в жилых кварталах. Так, по данным российского Межведомственного координационного штаба, в Харькове на территории школы № 81 и в Доме культуры военнослужащие ВСУ и теробороновцы оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, разместили артиллерию и РСЗО. Подходы к зданиям заминированы, но местные жители об этом не знают. Схожие примеры и в других населенных пунктах.

"В посёлке Боровское Луганской Народной Республики в жилых домах боевики "Правого сектора" оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Уже три месяца не может вернуться на родину турецкое судно Ferhanaz из-за выставленных в акватории мин ВСУ. После освобождения Херсона российскими военными появился безопасный сухопутный коридор для вывоза гражданских моряков через Крым в другие страны. Но капитан и еще 7 членов экипажа остались на борту. Наши солдаты и офицеры регулярно привозят им продукты и воду.

"Проход сейчас закрыт украинским правительством. И, как вы знаете, в каналах плавает очень много мин. Здесь нет банков, где можно снять деньги с карты. Время от времени российский представитель приходит на корабли и спрашивает у капитанов: "Нуждаетесь ли вы в чём-то? Лекарства, продовольствие или что-то ещё?" – рассказывает капитан турецкого судна Сэм.

А вот Мариупольский порт, еще недавно бывший укрепрайоном националистов, возобновил отправку судов. Первый сухогруз РМ-3 с двумя с половиной тысячами тонн листового металла направился в пункт назначения. Безопасность плавсредства обеспечили российские противолодочные корабли. В свою очередь в Мариуполь, а также соседние Донецк и Волноваху, привезли первую партию стекла, в общей сложности около 150 тонн стройматериала. В ближайшее время там начнут восстанавливать окна в жилых домах и на городских объектах, где степень разрушения не превышает 30 процентов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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