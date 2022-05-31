"ЕС в плохой форме": что ждет Европу после частичного запрета на импорт российской нефти

Россия найдёт других импортёров

Цена барреля нефти на лондонской бирже этим утром превысила 120 долларов впервые за два месяца. Увеличилась и стоимость газа. За кубометр давали более тысячи долларов. Тем не менее, Европа себе в ущерб пытается отказаться от российских углеводородов. Лидеры ЕС после долгих и сложных переговоров всё-таки договорились о запрете на импорт нашей нефти, правда, только частичном.

На второй день саммита лидеры Евросоюза обсудят последствия кризиса на Украине в сфере энергетики, а также вопросы снабжения продовольствием и безопасности. Причем, проблемы по каждому из этих пунктов ЕС, по сути, сам и породил. Европейские страны с упорством, достойным лучшего применения, в последнее время постоянные принимают решения, последствия которых затем требуют каких-либо экстренных мер, либо загоняют ситуацию в экономике и политике в еще больший тупик. Взять одно из ключевых положений нового пакета санкций. После почти месяца обсуждений запрет на импорт российской нефти все-таки продавили, но лишь частичный - на поставки по морю. Трубопроводный путь сохранится, в частности, нитка "Дружба" через Украину. Ключевой здесь стала позиция Венгрии, и остальным участникам Евросоюза пришлось пойти на уступки.

"Я бы сказал, что это не только Венгрия. Но мы должны признать, что именно она находятся в наиболее трудном положении, потому что использует российскую нефть, а их нефтеперерабатывающие заводы работают только на этой конкретной нефти. Так что в этом смысле, я думаю, что они правы", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Премьер Рютте говорит о проблемах Венгрии, тогда как в непростой ситуации сегодня оказалось и правительство Нидерландов. "Газпром-экспорт" с 31 мая приостановил поставки газа из-за неоплаты за апрель. Камень преткновения - требование России покупать наш газ за рубли. И ряд стран его уже приняли. Даже самые жесткие сторонники ограничительных мер против Москвы постепенно начинают понимать: санкции не приносят желаемого результата, но бумерангом бьют по самому ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге по итогам первого дня саммита пыталась все подать красиво, но признала, что исключения по нефти были неизбежны.

"Как она правильно сказала вчера, Россия найдёт других импортёров. Следует отметить, что она теперь противоречит своим вчерашним заявлениям. Очень быстрое изменение образа мышления демонстрирует, что ЕС не в хорошей форме", - рассуждает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Новые рынки сбыта энергоносителей Россия, конечно же, найдет. И это хорошо понимают эксперты, например, в Азии, но пока не до конца власти некоторых стран. Так Япония приветствовала решение ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть, а ранее заявила о поэтапном отказе от поставок ее из России. В ответ на это аналитики из Сингапура Ванда Хари в статье для издания Nikkei Asian Review заявила, что дорогостоящие попытки ЕС найти альтернативный источник энергоресурсов на замену российским вызывают болезненные перебои на мировом рынке и ускоряют инфляцию: "Япония имеет полное право не выходить из российских нефтегазовых проектов на Сахалине. Настало время, чтобы самозваные арбитры того, как страны должны протестовать против спецоперации Москвы на Украине, приучались бы смотреть на ситуацию масштабно и в долгосрочной перспективе".

А в долгосрочной перспективе Япония, если решится на полное нефтяное и газовое эмбарго, может вообще лишится существенной доли энергоносителей. Так, на проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" приходится почти 10 процентов импорта сжиженного газа. Но рядом промышленный гигант – Китай, и в минувшем году он уже обогнал Японию как крупнейший импортер СПГ в мире. А если учесть, что пока этот ресурс на рынке ограничен и в борьбу за него наверняка, включится и "принципиальная" Европа, глобальная конкуренция за сжиженный природный газ будет только расти и кому-то места в ней не останется.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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