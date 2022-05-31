В Пушкинском музее пройдут бесплатные экскурсии по случаю 110-летия

Посетителей ждет насыщенная программа

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина отмечает 110 лет со дня открытия. В честь юбилейной даты для посетителей подготовлена насыщенная программа, а все экскурсии проходят сегодня бесплатно.

Счастлив тот, кто впервые поднимается по лестнице Пушкинского музея. 110 лет назад на Волхонке таких счастливчиков было не меньше. Эмоции били через край. Впечатляла и коллекция слепков, и египетские сокровища. Мумии с саркофагами буквально притягивают. Но мало кто знает, что над выставочным залом, под самым потолком хранится та самая коллекция, собранная сто с лишним лет назад египтологом Голенищевым. Здесь каждый предмет имеет глубокий смысл.

"Это бог-хранитель домашнего очага. Такой домовой египетский. Покровитель женщин, детей. Этот бог очень почитался в Египте. И Голенищев собирал стелы, фигурки с изображением этого божества", - рассказывает заведующая отделом Древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Васильева.

Завтра залы, где сейчас представлены мумии, начнут готовить к грандиозной выставке, посвященной коллекции братьев Морозовых. Более 250 работ из лучших музеев страны.

"Нам бы хотелось показать вот этот чистый, очень тонкий, очень выверенный взгляд собирателя. Мы не будем разделять русское и французское искусство, а попробуем показать их ансамблем", - говорит заведующая отделом искусства XIX-XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина Александра Данилова.

Идею собирателей о создании идеального музея разделяла и Ирина Антонова, без которой невозможно представить Пушкинский. Она видела и мельчайшие детали, и мир искусства в целом. Её кабинет сейчас тоже часть экспозиции.

"Её авторитет, конечно, был очень велик среди коллег зарубежных. Даже несмотря на то, что она вынуждена была скрывать нахождение у нас вот этих трофейных памятников, привезённых из Германии", - говорит главный библиограф Научной библиотеки ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Малинковская.

Когда сокровища Дрезденской галереи разрешили показать, очереди были невероятные. Да, полотна вскоре пришлось вернуть. Но люди по-прежнему стояли на Волхонке. На Леонардо с его "Джокондой", на Пикассо, Модильяни и Тёрнера. Проект "Москва - Париж" вообще признали одним из предвестником перестройки. Никакой политики - в отделе графики. Здесь сейчас отдыхает между выставками Врубель.

"Если присматриваться, можно увидеть, что голова Демона наклеена на отдельном кусочке бумаги и вклеена уже в композицию. То есть его не устраивал поворот головы", - показывает заведующий отделом графики ГМИИ им. А.С. Пушкина Олег Антонов.

В этих папках - Брюллов, Сомов, Кандинский, Бенуа (см. видео). Дух захватывает. А сколько еще открытий подарит нам Пушкинский.

"Планы очень оптимистичные. Они связаны с расширением территории музея. С музейным кварталом, который строится. У нас теперь есть 6 филиалов в самых разных местах", - говорит директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Марина Лошак.

Вряд ли о таком размахе мечтал Иван Цветаев, решаясь на смелую авантюру - создание в Москве музея изящных искусств. Его детище живёт и процветает. Благодаря уникальному коллективу преданных своему музею людей.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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