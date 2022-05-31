В Москве пройдет фестиваль "Большая перемена"

Он приурочен ко Дню защиты детей

Масштабный праздник на ВДНХ. 1 июня, в День защиты детей, на территории выставочного комплекса пройдёт фестиваль детства и юности "Большая перемена". Он организован при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В программе - встречи с представителями ведущих российских компаний и вузов, выступления профессиональных спортсменов, командные игры, флешмобы. Участники смогут попробовать себя в роли телеведущих, спасателей, машинистов, топ-менеджеров и даже руководителей регионов. Желающие пройдут кастинги на творческие проекты и помогут уличным художникам нарисовать огромное граффити.

Вечером гостей фестиваля ждёт концерт с участием популярных артистов.



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