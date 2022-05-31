ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белгородский поселок обстреляли со стороны Украины

10:48
  • вторник
  • 31 мая 2022

Пострадавших нет

Поселок под Белгородом обстреляли со стороны Украины. Повреждены склады предприятия по производству масла, к счастью, люди не пострадали.

Пострадавшая при обстреле ВСУ села под Белгородом умерла
Белгородский губернатор оценил ущерб от обстрела Журавлевки

"Обстрел был ночью, примерно в 2.25, пострадали склады, производственные помещения, много чего. Пострадавших среди людей нет", - сообщил директор предприятия "СМ Агро" Андрей Егоров.

Поселок Политотдельский Белгородского района, где находится предприятие, расположен примерно в 17 км от границы с Украиной. Из-за продолжающихся обстрелов на всей территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, он действует до 9 июня, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники СКР на месте обстрела ВСУ
Сотрудники СКР на месте обстрела ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.