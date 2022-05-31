Белгородский поселок обстреляли со стороны Украины

Пострадавших нет

Поселок под Белгородом обстреляли со стороны Украины. Повреждены склады предприятия по производству масла, к счастью, люди не пострадали.

"Обстрел был ночью, примерно в 2.25, пострадали склады, производственные помещения, много чего. Пострадавших среди людей нет", - сообщил директор предприятия "СМ Агро" Андрей Егоров.

Поселок Политотдельский Белгородского района, где находится предприятие, расположен примерно в 17 км от границы с Украиной. Из-за продолжающихся обстрелов на всей территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, он действует до 9 июня, передает РИА Новости.

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