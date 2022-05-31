Ракету с флагами республик Донбасса установили на стартовый стол Байконура

За транспортировкой наблюдали дети из ЛДНР

Ракету, посвящённую Донбассу, сегодня вывезли на стартовый комплекс космодрома Байконур и начали готовить к запуску. На корпус носителя нанесены изображения флагов Донецкой и Луганской народных республик и надпись "Россия своих не бросает".

Транспортировка из монтажного цеха началась рано утром по московскому времени. За ней наблюдали дети из ДНР и ЛНР. После установки ракеты в вертикальном положении специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня - сборке схем и испытанию систем.

"Донбасс" доставит на орбиту корабль "Прогресс". На его борту - две с половины тонны груза: топливо, оборудование, вода, продукты и одежда для экипажа. Старт намечен на пятницу.



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