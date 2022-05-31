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Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным

11:02
  • вторник
  • 31 мая 2022

Об этом сообщили в турецком МИД

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом украинский лидер сообщил во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

Зеленский и Эрдоган провели телефонные переговоры накануне. Стороны обсудили возможность разблокировки украинских портов, угрозу продовольственной безопасности, мирный процесс и сотрудничество двух стран.

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