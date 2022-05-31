Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным

Об этом сообщили в турецком МИД
Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом украинский лидер сообщил во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
Зеленский и Эрдоган провели телефонные переговоры накануне. Стороны обсудили возможность разблокировки украинских портов, угрозу продовольственной безопасности, мирный процесс и сотрудничество двух стран.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"