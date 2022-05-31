Российская связь и интернет заработали в Херсонской и Запорожской областях

Это подтвердили в администрациях украинских регионов

SIM-карты с российскими номерами, поступившие в продажу на подконтрольных российским военным территориях Херсонской и Запорожской областей, работают в условиях отключения связи со стороны Украины. Об этом во вторник, 31 мая, рассказали в военно-гражданских администраций регионов.

Российская связь и интернет работают, ими пользуются местные жители. Украинская связь и доступ в интернет отсутствуют. Работу российской связи обеспечивает крымский оператор на базе оборудования украинских компаний, интернет-кабель протянут с Крымского полуострова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Украина накануне отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета. Местные власти пояснили, что обстрелами были разрушены узлы связи.

Ранее сообщалось, что жители Херсонской и Запорожской областей Украины будут использовать российский телефонный код "+7". Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что украинский телефонный код "+380" скоро уйдет в прошлое.

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