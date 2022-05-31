В России госпитализированы 2536 человек с коронавирусом

Выписаны 5486 пациентов

За сутки в России госпитализированы 2536 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксированы 3526 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 190 человек, из них госпитализированы 134.

Выздоровели за сутки 5486 человек. Скончались 88 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 17739356 человек. Умерли 379117 зараженных. Вылечились 18331363 заболевших.

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