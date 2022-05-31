Эстония отметила растущие трудности с введением санкций против России

ЕС накануне согласовал шестой санкционный пакет

Вводить новые санкции в отношении России будет все сложнее. Это во вторник, 31 мая, признала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По словам эстонского политика, дальше будет еще сложнее договариваться о новых антироссийских рестрикциях, поскольку теперь они также затрагивают европейцев. Политические решения окажутся для ЕС еще сложнее.

Каллас рассказала, что согласовать частичное нефтяное эмбарго в отношении России оказалось очень трудно, а достичь соглашения по вопросу газового эмбарго "будет еще сложнее".

Вместе с тем эстонский премьер выразила мнение, что сразу после объявления о шестом пакете санкций европейским государствам необходимо приступить к обсуждению седьмого. В него, полагает Каллас, должно войти газовое эмбарго.

С другой стороны, политик назвала себя реалистом и выразила сомнения, что газовое эмбарго в действительности попадет в следующий пакет ограничительных мер, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что лидеры государств и правительств стран Евросоюза после нескольких недель переговоров согласовали введение частичного эмбарго на импорт российской нефти. Этот запрет на поставки нефти из России затронет две трети этого энергоресурса, но не коснется поставок нефти по трубопроводам.

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