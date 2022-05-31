"Заблудившихся" украинских боевиков обнаружили на "Азовстали"

Задержанных отправили к их товарищам

На территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе обнаружены еще несколько "заблудившихся" украинских боевиков. Об этом сообщил глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.

"Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, три-четыре человека", — сказал Пушилин в эфире программы "Соловьев.Live".

Моральное состояние украинских солдат в последние дни осады "Азовстали" было удручающим, рассказал накануне сдавшийся на комбинате бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский. По его словам, украинские военные столкнулись с нехваткой боеприпасов, медикаментов и воды. В подземельях было много погибших и раненых. О полном освобождении территории комбината стало известно 20 мая.

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