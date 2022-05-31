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Путин пожелал главе Удмуртии успехов перед перевыборами

11:40
  • вторник
  • 31 мая 2022

Главу региона будут выбирать в сентябре

Президент России Владимир Путин во вторник, 31 мая, в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.
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Бречалов доложил главе государства о результатах своей работы в регионе, в том числе в здравоохранении, образовании, строительстве, на рынке труда и в экономике.

Путин отметил хорошие показатели Удмуртии: промышленное производство растет, хорошими темпами подрастает строительный сектор, доля аварийного жилья ниже, чем в среднем по стране, уровень безработицы также ниже.

Российский лидер поблагодарил Бречалова за работу и пожелал ему успехов, сообщает пресс-служба Кремля.

11 сентября в Единый день голосования Удмуртия выберет главу республики в ходе прямого голосования. Бречалов уже заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

27 мая Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. Президент заявил в ответ, что "посмотрел все данные", которые подтверждают "много положительных, очень устойчивых тенденций" в Адыгее. Путин поблагодарил Кумпилова, которому в сентябре также предстоят перевыборы, за работу и пожелал ему успехов.

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