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На "Азовстали" обнаружили фургон с заминированными телами

11:36
  • вторник
  • 31 мая 2022

Внутри - 152 погибших

Российские военные обнаружили на "Азовстали" фургон с телами 152 погибших боевиков, под которыми находились четыре мины.
Минобороны показало работу российской артиллерии по украинским войскам

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Совокупная масса взрывчатого вещества в найденных минах была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел.

Конашенков напомнил, что командование "Азова" (организация запрещена в России – прим. ред.) ранее обращалось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой забрать тела погибших, чтобы родные могли их спокойно похоронить.

"Однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината "Азовсталь" не поступало", - отметил он.

В ходе допроса пленных боевиков "Азова" выяснилось, что тела были заминированы по приказу Киева, целью которого было обвинить Россию в намеренном уничтожении останков.

Россия в скором времени передаст украинской стороне найденный фургон и тела боевиков, подчеркнули в Минобороны.

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