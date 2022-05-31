Российские военные сбили самолет ВСУ в Николаевской области

Всего за время спецоперации сбиты 184 машины

Российские военные сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины у пункта Кобзарцы в Николаевской области.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, у Донецка и Макеевки (ДНР), у Попасной (ЛНР), у пунктов Липцы и Большие Проходы в Харьковской области, у острова Змеиный сбиты шесть украинских беспилотников.

Всего с начала операции уничтожены 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотников, напомнил Конашенков.

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