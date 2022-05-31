ВКС России за сутки уничтожили около 300 националистов на Украине

Ликвидировано более 20 единиц военной техники

Российская авиация за сутки уничтожила около 300 националистов на Украине. Ликвидирована военная техника и пункты управления, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ", - заявил Конашенков на брифинге.

По данным генерала, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены четыре пункта управления, а также 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ликвидирована радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ, передает ТВЦ.

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