Захарова посоветовала ЕС молиться, чтобы патриарх Кирилл не ввел ответные санкции

Брюссель допустил внесение патриарха в санкционные списки

Властям Евросоюза нужно молиться, чтобы патриарх Кирилл не включил Европейский союз в ответный список санкций. Так во вторник, 31 мая, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель не исключил введение персональных рестрикций в отношении предстоятеля Русской православной церкви.

При этом Захарова отметила, что и без ответных санкций патриарха "записочки о здравии Евросоюза давно никто не подает".

Представитель МИД предложила сделать символом "ЕСовской дипломатии" Пизанскую башню. Как написала Захарова в своем Telegram-канале, это достопримечательность, "привлекающая своей неудачей и нефункциональная, при этом популярная, с историей и приносящая ее хозяевам доход".

Слоганом Захарова предложила сделать фразу: "Слава падению — в падении слава".

Ранее сообщалось, что Евросоюз предложил ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сообщения появились после того, как на фоне спецоперации России на Украине была отменена встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска в Иерусалиме. Она должна была состояться в июне 2022 года. Встреча представителей церкви в такое непростое время "может привести к большой путанице", сообщили в Ватикане.

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