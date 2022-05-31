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Путин и Алиев обсудили Карабах

12:21
  • вторник
  • 31 мая 2022

В частности, реализацию трехсторонних договоренностей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Стороны обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху, в частности, налаживание мирной жизни, разблокирование экономических связей и транспортных коммуникаций.

Алиев проинформировал Путина о состоявшейся в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем ЕС Шарлем Мишелем.

Кроме того, главы государств обсудили российско-азербайджанские отношения в торгово-экономической области, заявили в Кремле.

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