Путин и Алиев обсудили Карабах

В частности, реализацию трехсторонних договоренностей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Стороны обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху, в частности, налаживание мирной жизни, разблокирование экономических связей и транспортных коммуникаций.

Алиев проинформировал Путина о состоявшейся в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем ЕС Шарлем Мишелем.

Кроме того, главы государств обсудили российско-азербайджанские отношения в торгово-экономической области, заявили в Кремле.

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