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Кабмин объявил мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства

12:44
  • вторник
  • 31 мая 2022

Мера будет действовать до конца 2022 года

В России с 1 июня вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Соответствующее постановление 28 мая подписал глава федерального правительства Михаил Мишустин.
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До конца 2022 года будет приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства. Исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря 2022 года. Контрольные мероприятия в этом случае могут продолжаться в части соответствующих правонарушений.

Мораторий не распространяется на нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля 2022 года и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных государств. 

Кабмин также продлил до 1 декабря 2022 года срок представления гражданами-резидентами отчетов за 2021 год о движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без открытия банковского счета.

В правительстве объяснили это решение сложностями, с которыми сталкиваются люди при получении необходимых документов и информации в финансовых организациях за пределами России, сообщает пресс-служба правительства.

В апреле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в настоящее время число проверок бизнеса в России снизилось в семь раз. По ее словам, снятие такого чрезмерного административного контроля имеет огромное значение для предпринимателей.

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