Кабмин объявил мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства

Мера будет действовать до конца 2022 года

В России с 1 июня вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Соответствующее постановление 28 мая подписал глава федерального правительства Михаил Мишустин.

До конца 2022 года будет приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства. Исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря 2022 года. Контрольные мероприятия в этом случае могут продолжаться в части соответствующих правонарушений.

Мораторий не распространяется на нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля 2022 года и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных государств.

Кабмин также продлил до 1 декабря 2022 года срок представления гражданами-резидентами отчетов за 2021 год о движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без открытия банковского счета.

В правительстве объяснили это решение сложностями, с которыми сталкиваются люди при получении необходимых документов и информации в финансовых организациях за пределами России, сообщает пресс-служба правительства.

В апреле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в настоящее время число проверок бизнеса в России снизилось в семь раз. По ее словам, снятие такого чрезмерного административного контроля имеет огромное значение для предпринимателей.

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