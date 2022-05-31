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Хоспис онкодиспансера сгорел в Стаханове в результате обстрела ВСУ

12:30
  • вторник
  • 31 мая 2022

Пациентов эвакуировали

Хоспис онкодиспансера в Стаханове сгорел в результате обстрела города украинскими военными. Пациентов удалось эвакуировать, обошлось без жертв.

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"Хоспис - прямое попадание. Нарушение кровли, пожар, бетонное перекрытие было пробито. Там находились больные, пожилые люди, они были эвакуированы", - сообщил глава администрации Сергей Жевлаков в эфире телеканала "Россия-24".

Погибших в результате инцидента, который произошел накануне, нет, возгорание ликвидировано. По данным МЧС Луганской народной республики, город обстреляли из РСЗО "Ураган". Ранее сообщалось, что погибли две беременные женщины, 24 человека ранены.

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