Медведев назвал ненависть основой антироссийских санкций

Рестрикции направлены именно против народа России

Целью авторов антироссийских санкций является не руководство страны или бизнес, а российский народ Об этом во вторник, 31 мая, заявил заместитель главы российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, "что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, – это брехня чистой воды".

Рестрикции, введенные в отношении России, преследуют цель "сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина", подчеркнул Медведев.

Эмбарго на покупку нефти и газа из России должно уменьшить доходы бюджета и вынудить государство отказаться от социальных обязательств, включая индексацию доходов — а значит, ударить по налогоплательщику в городе и деревне, написал замглавы Совбеза.

Запрет на полеты российских самолетов, на поездки во многие страны, на использование платежных инструментов направлены, по слова Медведева, "опять же, против обычных граждан, чтобы именно им сделать неприятно".

Из всего этого политик сделал вывод, что в основе антироссийских санкций находится "ненависть к России – к русским, ко всем ее жителям. Ненависть к нашей культуре".

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что антироссийский санкции будут действовать еще “очень долго", вероятно, десятилетия, поэтому рассчитывать нужно лишь на собственные возможности. Политик отметил, что западные рестрикции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы.

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