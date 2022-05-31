Египет даст россиянам возможность рассчитываться картами "Мир"

Работа в этом направлении ведется

Правительство Египта работает над тем, чтобы предоставить гражданам России возможность расплачиваться на отдыхе картами "Мир". Об этом во вторник, 31 мая, рассказал заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид.

По словам Саида, работа продолжается уже месяц и вопрос должен быть решен до конца 2022 года. Россияне смогут расплачиваться картами "Мир", проводить оплату за услуги в рублях через карту, или снимать наличные средства.

Саид выразил мнение, что эти возможности станут доступны россиянам в Египте к зиме, сообщает РИА Новости.

18 мая стало известно, что Россия и Турция договорились о приеме карт платежной системы "Мир" в турецких отелях. В Анкаре пообещали, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах. В настоящее время карты "Мир" принимают три турецких банка: Is Bankasi, Ziraat Bankasi и Vakifbank.

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