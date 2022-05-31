Двух российских военных приговорили к 11,5 годам тюрьмы на Украине

Их обвинили в нарушении законов и обычаев войны

Суд на Украине приговорил двух российских солдат Александра Бобыкина и Александра Иванова к 11 годами и шести месяцам лишения свободы.

Их обвинили в "нарушении законов и обычаев войны". По данным следствия, Бобыкин и Иванов принимали участие в обстреле объектов в Харьковской области. Свою вину россияне признали, передает ТАСС.

Это уже не первый приговор, вынесенный пленным российским военнослужащим на Украине. На прошлой неделе Соломенский суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы.

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