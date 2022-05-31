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Киев приостановил эвакуацию жителей из Северодонецка

13:03
  • вторник
  • 31 мая 2022

По данным МО России, мирных граждан намерены использовать в качестве живого щита

Киевский режим заявил о приостановке эвакуации мирного населения из Северодонецка. Объясняют это тем, что вывозить население из города небезопасно.

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"Пока временно мы останавливаем эвакуацию, потому что это небезопасно уже для людей, которых мы вывозим", - заявил в телеэфире глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Гайдай признал, что ситуация для украинских войск в Северодонецке сложилась "максимально сложная". Российские военные и силы республик Донбасса продвинулись вглубь города, идут уличные бои.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские боевики собираются выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями. Заложников собираются захватить на территории химкомбината "Азов", передает РИА Новости.

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