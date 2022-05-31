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Лавров назвал условия обеспечения свободного прохода судов с зерном

13:23
  • вторник
  • 31 мая 2022

Страны Запада искусственно создают проблемы

Военно-морской флот России обеспечит беспрепятственный проход судам с зерном в Средиземное море, если Киев решит проблемы разминирования своих территориальных вод.
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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

"Российская сторона уже больше месяца предпринимает меры, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах", - отметил он.

Министр подчеркнул, что Россия сделала все от нее зависящее, чтобы продовольственный вопрос. Страны Запада намеренно блокируют заход российских судов в порты и искусственно создает проблемы.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости договориться с Россией о вывозе с Украины 20 миллионов тонн пшеницы.

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